Cristiano Ronaldo tornou-se este ano o jogador mais bem pago do mundo, ultrapassando Lionel Messi pela primeira vez. A garantia é da revista "France Football", que faz um ranking anual tendo em conta os salários brutos, prémios e receitas publicitárias. De acordo com o mesmo, o treinador mais bem pago do mundo também é português: José Mourinho, pois claro.

De acordo com aquela publicação francesa, Ronaldo conseguiu ganhos superiores a 87,5 milhões de euros em 2016, contra 76,5 de Messi. O terceiro lugar do pódio é para Neymar, com 55,5 milhões, muito acima dos 41 milhões de Gareth Bale. O último lugar no top-5 é ocupado pelo argentino Ezequiel Lavezzi, que joga no Hebei Fortune, da China: 28.5 milhões.

Nos treinadores, José Mourinho chega aos 28 milhões de euros, superando o italiano Marcelo Lippi, atual selecionador chinês: 23,5 milhões. O último lugar no pódio pertence a Laurent Blanc, que curiosamente nem está no ativo esta temporada, depois de ter deixado o Paris Saint-Germain em junho: 20 milhões. Seguem-se Carlo Ancelotti, no Real Madrid/Bayern Munique (15,8 milhões) e Pep Guardiola (Bayern/Manchester City), com 14,5 milhões.