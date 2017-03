A companhia aérea Ryanair lançou uma promoção na rota Ponta Delgada-Lisboa, de forma a atrair os passageiros afetados pela desistência desta rota, a partir de outubro, por parte da EasyJet.

“Esta promoção de resgate já está à venda em Ryanair.com para viagens em outubro e novembro”, avança uma nota da companhia low cost, informando ainda que “as reservas devem ser efetuadas até à meia-noite de 29 março”.

Foi na semana passada que o diretor da Easyjet em Portugal, José Lopes, anunciou que a companhia iria deixar de fazer a rota Lisboa-Ponta Delgada no final de outubro, depois de dois anos de ter iniciado esta operação nos Açores. O diretor alegou que a transportadora “não conseguiu entrar no mercado com a oferta mínima de qualidade”.

No entanto, a companhia aérea Ryanair assegura, atualmente, duas ligações semanais da ilha Terceira para o Porto e quatro a partir do mesmo destino para Lisboa.

De Ponta Delgada, a companhia faz duas ligações diárias para Lisboa e uma para o Porto – todos os dias da semana, fazendo um total de 20 voos semanais, o que gera cerca de 400 mil clientes por ano.