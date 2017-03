Há muito tempo que a ideia de que os opostos se atraem é difundida, mas de acordo com várias décadas de investigação científica, os opostos não se atraem, repelem-se.

Segundo um artigo publicado na plataforma The Conversation, o professor e psicólogo social Virem Swami, explica porque é que os opostos raramente se atraem.

O especialista explica que as pessoas com quem não nos damos bem e não concordamos, tendem a provocar sentimentos negativos que nos podem levar a sentir repulsa por elas. Para além disso, alguém com ideias opostas às nossas gera uma certa ansiedade e confusão nas nossas cabeças.

Por outro lado, as pessoas que concordam connosco ou com quem acabamos por partilhar as mesmas ideias e características, tendem a validar as nossas atitudes, o que nos dá consistência – este é um fator muito favorável, tanto para relações amorosas como para amizades.

Contudo, há semelhanças que podem afastar as pessoas à medida que sentem que necessitam de se desenvolver e crescer com alguém que tenha ideias opostas.

Há psicólogos que afirmam que mais do que personalidades parecidas, é preciso ter personalidades que se complementem. No entanto, ainda não há provas científicas suficientes que consigam sustentar esta teoria.

O importante, para os especialistas, é esquecer a ideia de que os opostos se atraem, uma vez que isto raramente acontece, e procurar alguém com qualidades e atitudes semelhantes às nossas, mas que de certa forma ‘ofereça’ algum potencial na nossa auto-expansão.