As autoridades australianas estão em estado de alerta máximo, na iminência da chegada do ciclone “Debbie” à costa de Queensland, prevista para a madrugada de amanhã.

De acordo com as informações avançadas pelos serviços de meteorologia, o ciclone trará consigo ventos superiores a 250 quilómetro por hora e ondas superiores a oito metros.

“Este ciclone vai ser um monstro”, alertou Annastacia Palaszczuk, líder do governo daquele estado situado na região nordeste da Austrália, citada pela BBC, que compara os estragos previstos pelas autoridades com aqueles que resultaram do ciclone Yasi, em 2011. Na altura, mais de 100 mil pessoas ficaram sem acesso a eletricidade e cerca de 10 ficaram desalojadas.

Calcula-se que mais de 30 mil pessoas já tenham abandonado as localidades mais próximas do mar.