O valor da oferta é de 1,33 mil milhões de euros para a compra dos 22,5% que a empresa liderada por António Mexia ainda não detém na EDP R. O montante significa um valor por ação de 6,80 euros, o que representa um prémio de 8,5% face à cotação de fecho desta segunda-feira e um prémio de 10,5% em relação ao preço médio ponderado das ações da EDP R nos últimos seis meses.

“Torna-se pública a decisão de lançamento pela EDP de uma oferta pública geral e voluntária de aquisição de acções representativas do capital social da EDP Renováveis”, lê-se no comunicado divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A contrapartida oferecida, a pagar em numerário, é de 6,80 euros por ação, deduzido de qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada acção, seja a título de dividendos, de adiantamento sobre lucros de exercício ou de distribuição de reservas, fazendo-se tal dedução a partir do momento em que o direito ao montante em questão tenha sido destacado das ações e se esse momento ocorrer antes da liquidação financeira da oferta”, acrescenta o comunicado.

A EDP R foi lançada na bolsa de Lisboa em maio de 2008 e fixou em fixou em oito euros por ação o preço final de subscrição da Oferta Pública de Venda (OPV). O montante global dessa oferta ascendeu a 1568 milhões de euros.