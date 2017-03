Durante vários meses correram rumores na imprensa internacional, de que Kate Hudson e Brad Pitt estariam numa relação. Contudo, imagens da atriz aos beijos com Danny FujiKawa confirmam que essas informações eram falsas.

O casal foi apanhado aos beijos este domingo, dia 26 de março, à saída de um restaurante em Nova Iorque.

Recorde-se que a atriz de 37 anos já é mãe de Ryder, da sua relação com o músico Chris Robinson e de Bingham, fruto do seu casamento com Matthew Bellamy, vocalista dos Muse.