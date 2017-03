Jermaine Defoe viveu uma tarde emocionante no último domingo. O avançado de 34 anos voltou a jogar pela seleção de Inglaterra quatro anos depois e marcou o golo que abriu a vitória frente à Lituânia (2-0), mas deu que falar por outra ação ainda antes do apito inicial.

O atacante entrou em campo acompanhado por Bradley Lowery, um menino de cinco anos que sofre de cancro terminal e cuja história tem apaixonado o país. Bradley é adepto do Sunderland, onde Defoe é a estrela maior, e desenvolveu uma emocionante amizade com o ponta de lança: nos últimos meses, o clube inglês tem promovido inúmeras iniciativas de apoio ao menino. Há cerca de um mês, Defoe e mais dois colegas foram visitar Bradley ao hospital e a criança com a doença terminal acabou por adormecer nos braços do avançado, numa imagem que emocionou Inglaterra.

Neste domingo, Bradley foi uma das crianças escolhidas como mascotes para acompanhar os jogadores na entrada em campo. Sem surpresa, o menino entrou ao lado de Defoe, com Joe Hart, o capitão inglês, a ceder o seu lugar na subida ao relvado a Defoe e Bradley.