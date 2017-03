Uma escada rolante de um centro comercial de Hong Kong fez 18 feridos, ao mudar de direção de repente.

A escada estava cheia de pessoas, que acabaram por entrar em pânico quando sentiram que o mecanismo que as fazia subir mudou de direção repentinamente, a grande velocidade.

De acordo com as autoridades locais, a escada já tinha sofrido uma ação de manutenção no final de janeiro, mas as causas da avaria ainda não são conhecidas.