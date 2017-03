O FC Porto vai dar prioridade aos adeptos que tenham assistido a pelo menos 11 jogos desta temporada no Estádio do Dragão na compra de bilhete para o clássico do próximo sábado com o Benfica, na Luz.

Os dragões receberam ceca de 3250 ingressos (5 por cento da lotação do recinto das águias), com o preço unitário de 25 euros. A venda dos meses iniciará esta terça-feira nas bilheteiras do Estádio do Dragão e destina-se prioritariamente a sócios detentores de Lugar Anual com a quota de janeiro de 2017 e que tenham assistido a pelo menos 11 jogos da época em curso no Dragão (esta temporada, o FC Porto jogou 21 vezes em casa 21).