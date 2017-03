Hoje, dia 27 de março, celebra-se o Dia Mundial do Teatro e há algumas atividades com entrada livre, que vão desde peças de teatro a exposições. As celebrações deste dia iniciam-se com uma homenagem no Teatro Maria Vitória à atriz Eunice Muñoz, que completa este ano 75 anos de carreira.

Em Lisboa, a Companhia do Chapitô “celebra as artes cénicas com a magia do circo, com “O Teatro e o Circo”, pelas 22:00h. Para além dos alunos do Chapitô, o espetáculo vai contar com a presença de artistas italianos como é o caso de Katharina Gruener e Luca Sartor – residentes artísticos na companhia.

Em Coimbra, o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), no âmbito da 19ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra e do Festival END 2017, irá promover vários Encontros de Novas Dramaturgias e apresentará um espetáculo às 22:00h, chamado “A Constituição”, da autoria do dramaturgo Mickael de Oliveira.

No distrito de Faro, em Olhão, a peça “Hoje não há Teatro”, da companhia local A Gorda, sobe ao palco do Auditório Municipal pelas 21:30h.

Em Almada, a Companhia de Teatro de Almada comemora a data com várias iniciativas, também gratuitas, a partir das 17:00.

Ao longo do dia, no Teatro Municipal Joaquim Benite, vai haver a leitura da peça Migrantes, de Matéi Visniec e dois espetáculos como é o caso da peça "A noite da iguana", de Tennessee Williams, encenada por Jorge Silva Melo, e ainda "Bonecos de Luz", de Romeu Correia, com encenação de Rodrigo Francisco.

Antes do espetáculo "A noite da Iguana", Jorge Silva Melo irá ler a mensagem do Dia Mundial do Teatro deste ano da autoria da atriz francesa Isabelle Huppert.

No porto, o ciclo de Romeo Castellucci termina amanhã, terça-feira, dia 28 de março, com duas iniciativas que vão ter lugar no MSBV - o encenador italiano vai dirigir uma 'masterclass' por volta das 15:00h e haverá ainda a apresentação de Júlio César - Peças Soltas: uma intervenção dramática sobre William Shakespeare, marcada para as 17:00h e para as 21:00h.