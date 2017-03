Lindelof não vai fazer qualquer minuto no Portugal-Suécia desta terça-feira, que se vai disputar no Estádio dos Barreiros, no Funchal. O central continua a recuperar de uma entorse no pé, que já o tinha afastado do encontro anterior da seleção sueca. Ainda assim, deverá estar apto para disputar o Benfica-FC Porto do próximo sábado - pelo menos tendo em conta as palavras do selecionador do conjunto nórdico, Janne Andersson.

"Lindelof não vai jogar amanhã. Não está em condições. Benfica-FC Porto? Não sou médico, mas penso que conseguirá jogar no fim de semana", realçou o técnico selecionador sueco, garantindo que existe uma "boa relação" entre a Federação nórdica e o Benfica.

O central, refira-se, trabalhou com limitações no treino de adaptação ao Estádio dos Barreiros, tendo participado no aquecimento ao lado dos colegas. Depois, porém, passou a fazer trabalho específico sem bola.