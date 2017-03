"Apesar de as negociações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido não terem começado ainda, as entidades de crédito e os supervisores devem preparar-se para todos os cenários possíveis", disse a vice-presidente do Conselho de Supervisão do BCE em conferência de imprensa.

De acordo com Sabine Lautenschläger, no caso dos bancos “é principalmente de uma questão de acesso ao mercado" uma vez que é do interesse de todos “ter um setor bancário estável dos dois lados do canal".

Para funcionarem na zona euro, muitas das instituições financeiras do Reino Unido, precisam de um passaporte europeu para aceder ao mercado único. Em caso de saída do mercado único, os bancos poderão perder esse passaporte e têm de criar outra forma de operar. Uma hipótese é a criação de filiais em países da moeda única.

"A opção mais óbvia seria obter uma licença bancária num país da UE. Na zona euro as licenças bancárias são concedidas pelo BCE. E só concederemos licenças a entidades bem capitalizadas e bem geridas", advertiu a responsável.

Para permitir o cumprimento dos requisitos “concederemos períodos transitórios específicos para cada entidade, tendo em conta as atividades e o perfil de risco de cada entidade", acrescentou Sabine Lautenschläger, citada pela agência Lusa.

Os bancos devem pedir ao BCE uma aprovação dos seus modelos internos e o período de transição termina quando houver uma decisão sobre esteseste aprovar ou rejeitar o referido modelo. Das 126 instituições financeiras sob suprevisão direta de Frankfurt, são 68 as que usam os modelos internos para calcular os seus riscos e capital.