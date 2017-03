O alerta do acidente em São Pedro da Cova foi dado às 14h59 e para o local foram enviadas ambulâncias dos bombeiros de Gondomar, de São Pedro da Cova e de Valongo, além de viaturas médicas de Rio Tinto, do hospital Pedro Hispano e do hospital de São João, e ainda a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar, de acordo com a TVI24.

As quatro crianças estavam na viatura ligeira, onde viajavam mais três adultos, um condutor de 19 anos e um casal com cerca de 50 anos.

Três das crianças já foram para o hospital, tendo sido o seu estado considerado grave, enquanto a quarta está a ser assistida no local, não se conhecendo ainda a gravidade dos ferimentos.

O condutor do pesado ficou também ferido.