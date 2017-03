As autoridades espanholas apreenderam dezenas de bananas falsas, misturadas com outras verdadeiras, que ocultavam sete quilos de cocaína.

As bananas foram descobertas em novembro passado, mas só agora é que a Guardia Civil tornou o caso público.

No âmbito da operação ‘Esplit’, coordenada entre a Guardia Civil e o Serviço de Vigilância Aduaneira da Agência Tributária, resultou na detenção de dois espanhóis, que foram acusados de tráfico de droga e de pertencer a organização criminosa.

Um terceiro homem de nacionalidade italiana está também a ser investigado, segundo um comunicado da Guardia Civil, que divulgou ainda um vídeo, no qual é possível ver as autoridades a destruírem as bananas falsas.