Ana Moura, as Golden Slumbers; Manuela Azevedo e o produtor Miguel Ferreira (ambos dos Clã) são os convidados confirmados. O concerto é centrado em "Carga de Ombro", álbum editado há um ano.

Este fim de semana, o vídeo do single "È Preciso que eu Diminua", de Pedro Serrazina, saiu vencedor nos prémios atribuído pelo festival de animação Monstra. Nas palavras do júri a atribuição do prémio deveu-se à “qualidade da relação entre a animação e o som; a qualidade do movimento da câmara; e o desenho, relação de contraste e metáforas visuais”.

O bilhete único tem o preço de 15 euros.