O Ministério da Saúde homenageou esta manhã os dadores de sangue em Portugal com uma cerimónia no Infarmed, em Lisboa.

De acordo com o Presidente do Instituto Português de Sangue e Transplantação (IPST), João Paulo Almeida e Sousa, “o aproveitamento máximo e sem desperdício do sangue doado pelos portugueses é a melhor forma de homenagear o dador”.

Segundo os últimos dados disponibilizados pela Administração Central do Sistema de Saúde, no final do ano passado havia registo de 138 mil portugueses isentos de taxas moderadoras por serem dadores de sangue, uma forma de agradecimento do Estado aos dadores regulares.

A isenção depende da apresentação anual de uma declaração emitida pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação junto do respetivo centro de saúde comprovativa de duas dádivas de sangue nos últimos 12 meses (incluí candidato a dador impedido temporária ou definitivamente de efetuar a dádiva por razões clínicas, tendo efetuado, anteriormente, 10 dádivas válidas). Também os dadores com mais de 30 dádivas na vida podem pedir uma declaração para obter a isenção.

Esta tarde o IPO de Lisboa junta-se também à homenagem, com uma cerimónia dirigida aos dadores regulares da instituição marcada para as 17h. No IPO Lisboa, o consumo de componentes sanguíneos é muito elevado, informa a instituição. “O tratamento dos doentes com cancro exige muitas vezes um suporte transfusional intenso, que, por exemplo, num doente submetido a transplante de medula, pode chegar aos 120 componentes plaquetários e 20 unidades de eritrócitos.”

Nunca deu sangue? Saiba tudo o que precisa na página http://dador.pt/. Neste momento, os tipos de sangue com as reservas mais em baixo são o B- e o AB-.