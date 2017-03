A confiança dos empresários alemães subiu para 112,3 pontos em março, depois de em fevereiro ter atingido os 111,1 pontos.

O indicador do IFO tem como base um inquérito a quase 7000 empresários sobre o atual clima e as expectativas para os próximos seis meses.

A economia alemã cresceu em 2016 ao ritmo mais rápido em cinco anos e a expetativa do banco central alemão é que o dinamismo da Alemanha se mantenha. A produção no sector dos serviços e na indústria está a crescer ao ritmo mais rápido em quase seis anos e o desemprego está em mínimos.

“A melhoria da economia germânica está a ganhar ímpeto”, analisa o presidente do Ifo, Clemens Feust. O desempenho do setor industrial e dos serviços poderá contribuir para um crescimento mais forte do que o previsto da economia alemã.