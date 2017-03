Duas raparigas foram impedidas de embarcar num avião por estarem a usar leggings.

As jovens iriam embarcar este domingo de manhã num voo entre Denver e Minneapolis da United Airlines, mas acabaram por ser retidas por estarem a usar roupa considerada inapropriada para o momento em causa.

"Foram obrigadas a mudar de roupa ou usar uns vestidos por cima das 'leggings', senão não podiam embarcar", disse a fundadora do grupo Moms Demand Action, Shannon Watts, que estava na porta de embarque do aeroporto internacional de Denver, segundo noticia o The Washington Post.

Shannon Watts não hesitou em divulgar este caso e publicou uma mensagem na sua página de Twitter: "Desde quando a United vigia a roupa das mulheres?".

A United Airlines já veio esclarecer a situação, revelando que as passageiras em causa viajavam com um bilhete reservado a familiares de funcionários da companhia aérea e como tal tem o direito de recusar transportar passageiros que não estejam vestidos de acordo com a política de vestuário da empresa, tal como está previsto nas regras do serviço.

"Os nossos passageiros não serão impedidos de viajar por estarem a usar 'leggings' ou calças de ioga", disse o porta-voz da United Airlines, Jonathan Guerin. "Mas quando estão a viajar com um passe [da empresa] exigimos que sigam as regras e essa é uma das regras", acrescentou.