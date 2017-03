Fernando Santos relembrou que não são apenas os jogadores do Benfica-Porto presentes na seleção que têm compromissos importantes agendados para este fim-de-semana. O seleccionador nacional falou do caso Bernardo Silva e João Moutinho, ao serviço do Mónaco, com a final da Taça de França agendada, à semelhança do clássico, para este fim-de-semana.

"Porquê falar só do clássico e não de todos os outros?", questionou.

"Acredito nos meus jogadores. Se algum tivesse esse pensamento, com a relação pessoal e frontalidade que temos aqui, ter-me-iam pedido para não ir à Madeira. Ninguém o fez, pelo contrário. Não acredito nisso", sublinhou.

"É natural que possam ser utilizados jogadores que não jogaram, ou jogaram menos. O jogo com a Suécia é importante porque para mim não há particulares, estamos ao serviço do nosso País. Alguns dos que não atuaram frente à Hungria terão as suas oportunidades", disse, lembrando que num jogo particular podem ser feitas seis substituições. "Vamos gerir", reforçou Santos.