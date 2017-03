A polícia vai nua!

Vieram à Luz, soltaram insultos, deram veia à ordinarice que os aproxima da barbárie.

Dá vontade de ter saudades de Leslie Nielsen a fazer do imbecil Frank Drebin em Naked Gun. Segundo o que se pode ler nos jornais, a PSP diz que prefere ter energúmenos dentro de casa das pessoas - é mais fácil controlá-los. A selecção nacional está entregue a um grupelho cujo chefe publicou um livro confessando crimes: ““Depois da festa, foi o fim do mundo. Distribuímos pancada por tudo o que fosse vermelho. (...) Surgiu a ideia de criar os ultras portugal com elementos dos super dragões e da claque do Sporting. A primeira viagem foi contra a Itália.(…) No caminho, o Borrego lançou um concurso que consistia em ver qual era a claque que mais roubava (…) Foi o caos em Andorra! Lojas e mais lojas cheias de máquinas de filmar, roupa, tabaco…Tudo à mão de semear. Ficámos em transe”.

Os jogos de Portugal já foram, em tempos, espaço para convívio: famílias, casais, crianças... Um sopro de liberdade tranquila.

Agora, a polícia quer, pelos vistos, que os porcos triunfem como no livro de Orwell: “Houve um policia que se armou em esperto e deu uma bastonada num gajo. Veio outro por trás, deu-lhe uma sarda, ele ficou lá esticado”

Um polícia esticado. A polícia vai nua!