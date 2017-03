Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, veio reagir à notícia e esclarece que o Estádio da Luz estará sempre de portas abertas para a Seleção Portuguesa de Futebol, mas pede esclarecimentos sobre a presença de elementos da claque dos Super Dragões no Portugal-Hungria deste sábado.



“O Benfica exige que a Federação Portuguesa de Futebol se demarque, de uma forma clara, desta espécie de ‘claque’ da seleção, que vai para o estádio insultar outros clubes”, pede fonte oficial do clube dos encarnados, esclarecendo que “o Estádio da Luz estará sempre aberto para a seleção portuguesa”.

Para já, a Federação Portuguesa de Futebol remete-se, porém, ao silêncio numa polémica que começou com os insultos e cânticos anti-benfiquistas à entrada do estádio antes do jogo da Seleção.

O Benfica não gostou se ser insultado na sua própria casa nem de ver entrar emblemas dos Super Dragões e membros da claque liderada por Fernando Madureira a uma semana do clássico Benfica/Porto, que é visto como decisivo para o Campeonato, e que terá lugar no dia 1 de abril.

O Benfica já tinha manifestado receios pela presença de claques no jogo à Federação Nacional de Futebol, mas isso não impediu que a PSP deixasse entrar elementos dos Super Dragões na Luz.

A direção benfiquista optou mesmo por não enviar representantes dos órgãos sociais do clube ao jogo da Seleção como forma de protesto.