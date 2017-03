Apesar da muita chuva que marcou o dia, as ondas não foram afectadas e os melhores surfistas nacionais contaram com vento offshore e ondas de cerca de um metro durante toda a manhã de competição. Como seria de esperar, os surfistas mostraram-se à altura das boas condições que tiveram à sua disposição.

Tiago Pires, 37 anos, foi o vencedor da categoria masculina, ganhando a final do Allianz Ericeira Pro contra José Ferreira, 25. No heat que marcou o regresso de "Saca" às vitórias na Liga MEO Surf, a experiência deste impôs-se largamente ao surf de Ferreira, que nunca chegou a estar na liderança da bateria, apesar das boas pontuações realizadas. No fim dos 30 minutos de heat, Pires tinha feito 16.60 contra os 14.65 de Ferreira.

"Em Ribeira D'Ilhas, a receita é simples: esperar pelas ondas boas e fazer aquilo que sei fazer. Correu bem. Acima de tudo, soube manter-me calmo e escolher as ondas certas, apesar de ter deixado passar algumas boas para o José, no que foi um risco.

A minha ideia é ir competindo na Liga. Gosto da Liga e de apoiar o projeto onde comecei a dar os meus primeiros passos. É um circuito muito importante, que tento apoiar como posso, que é vindo às provas quando tenho esta disponibilidade" afirmou Tiago, depois de sair da água. Recorde-se que a última vez que Pires tinha vencido uma etapa da Liga foi aqui, em Ribeira D'Ilhas, em 2015.

Ainda na competição masculina, importa relevar o elevado nível de surf de José Ferreira, que fez nesta prova a sua quarta presença numa final da Liga na Ericeira, e, ainda, o bom momento de Vasco Ribeiro e Marlon Lipke, que terminaram a etapa em 3º lugar.

Na final feminina, Carol Henrique, 21 anos, atual campeã nacional, derrotou a algarvia Yolanda Hopkins, uma das maiores surpresas nesta etapa ao eliminar a ex-bicampeã nacional Teresa Bonvalot nas meias-finais. Já Henrique, no seu heat das meias-finais, eliminou a vice-campeã nacional Camilla Kemp.

O heat entre Carol e Yolanda teve poucas ondas mas foi sobretudo dominado pela primeira. Numa liderança ténue até à altura, a campeã nacional fez uma onda excelente no último minuto, assumindo-se assim como vencedora da etapa.

"Foi difícil e, por isto, estou muito feliz. Não estavam a vir muitas ondas e eu estava sentada à espera. A dada altura, falhei uma numa onda boa e caí. Mas, a um minuto do fim, apanhei a onda que faltava, soltei a minha raiva e consegui. O meu principal objetivo é internacional, no circuito mundial de qualificação, mas tenho um grande desejo de ser campeã nacional novamente. Não vou falhar nenhuma etapa e vou dar 100% em todas!" revelou Henrique, que nunca tinha ganho uma etapa da Liga na Ericeira

Ao serem vencedores desta primeira etapa, que é também a primeira com naming Allianz, Tiago Pires e Carol Henrique assumiram a liderança do ranking do Allianz Triple Crown.

Na MOCHE Groms Cup, destaque em absoluto para Guilherme Ribeiro de 15 anos. O local da Caparica foi esmagador e não deu hipóteses aos seus cinco adversários, fazendo mesmo um total de 17,25 pontos em 20 possíveis. Gabriel Ribeiro foi 2º, Joaquim Chaves 3º, João Vidal 4º, Tomás Lacerda 5º e Rodrigo Lebre foi 6º.

Nota ainda para João Moreira, surfista de Carcavelos, que ganhou a Renault Expression Session com um aéreo reverse de frontside e Tiago Pires que venceu a Somersby Onda Do Outro Mundo, ao fazer um 9.6 nas meias-finais (Pires e Vasco Ribeiro terminaram empatados, sendo que a vitória foi atribuído ao primeiro pelo facto de a onda ter sido surfada numa fase mais avançada da competição que a de Ribeiro). Quanto ao Ericeira Best Surfer, que premeia o melhor surfista do concelho no Allianz Ericeira Pro, o vencedor foi também Tiago Pires.