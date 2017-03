Jornalismo e terrorismo: é preciso manter a lucidez

Cobrir o terrorismo na era da informação digital coloca desafios enormes aos órgãos de comunicação e às empresas de social media. Repórteres de todo o mundo falaram do atentado de Westminster como se Londres estivesse a ser alvo de um ataque de grandes proporções

Em 1999, o historiador norte-americano Walter Laqueur escreveu: “Diz-se que os jornalistas são os melhores amigos dos terroristas porque estão dispostos a dar--lhes a máxima exposição.” Algo que a Al- -Qaeda compreendeu e usou em seu benefício. “Estamos numa guerra. E mais de metade desta guerra é disputada no campo de batalha que são os media”, disse Ayman al-Zawahiri, membro da Al-Qaeda que exerceu funções no comité de comunicação, também designado comité de informação. Importa uma reavaliação do discurso mediático sobre o terrorismo.

Cobrir o terrorismo na era da informação digital coloca desafios enormes aos órgãos de comunicação e às empresas de social media. De facto, a “realidade das situações interessa pouco (…) todas as realidades passaram a existir em função das perceções que delas sejamos conduzidos a configurar”, nota o general Loureiro dos Santos.

Vejam-se os recentes acontecimentos em Londres. Repórteres de televisão de todo o mundo falaram do atentado como se o Parlamento e a capital britânica estivessem a ser alvo de um ataque de grandes proporções. Ainda antes de se saber quem eram e quais os objetivos dos autores de tais crimes – chegou mesmo a avançar-se um putativo autor que, afinal, se encontrava detido –, o que fica é que o impacto foi enorme, contribuindo para criar a perceção de que estamos todos ameaçados pelo ódio do outro, pelo crescimento da xenofobia. “Esse é o grande problema do nosso tempo: os extremistas nem precisam de agir para atingir os seus objetivos, as medidas de segurança e os meios de informação fazem o trabalho por eles”, analisa Álvaro de Vasconcelos.

O estudo dos modelos de atuação dos grupos terroristas permite a definição de padrões de operacionalidade. Todavia, no caso do terrorismo islâmico, a sua forma de atuação não é linear, verificando-se o cruzamento de um nível de elevada, média e baixa intensidade letal – medida pelo grau de danos humanos e físicos provocados – com a utilização de meios de elevado, médio e baixo input – definidos como o grau de preparação e de utilização de meios humanos, técnicos e tecnológicos utilizados no perpetrar do ato terrorista.

O 11 de Setembro de 2001 é um exemplo de uma ação de elevado input com muita elevada intensidade, e o 11 de Março de 2004, Madrid, foi um atentado de baixo input com elevada intensidade. Londres foi um atentado de baixo input e baixa intensidade letal; porém, este ato de terrorismo por procuração inscreve-se na mesma lógica: ter um enorme impacto psicológico e uma cobertura mediática de relevo.

Se, por um lado, os media fornecem oxigénio ao terrorismo – não estou com isto a dizer que simpatizem com o mesmo ou o legitimem, mas dão-lhe projeção –, por outro, em sociedades livres, o direito à informação é sagrado. A “solução” passa pela consciencialização dos agentes da comunicação social acerca do que são e de como funcionam os grupos terroristas, o que pode e deve levá-los a voluntariamente optarem por elaborar a informação de um modo mais “contido”, que atenue os impactos psicológicos mais aterrorizantes.

Nas escolas de jornalismo fala-se pouco de conflict sensitive journalism. É uma pena, porque o modelo teórico desta forma de construir o discurso mediático – que passa pela compreensão da questão magna dos objetivos políticos do terrorismo de matriz islâmica e pelo fim do discurso binário bons/maus – serviria os nossos interesses.

Há cerca de um ano, Charlie Beckett, diretor do think tank POLIS (especializado em questões de media) da London School of Economics, escreveu um longo ensaio onde faz recomendações sobre a forma como a narrativa de ataques terroristas pode ser feita num mundo digital: a reintrodução do velho princípio “better right rather than first”, a verificação do factos, o enquadramento das histórias – que passa pela formação dos profissionais para que entendam as diferenças entre “guerra”, “terrorismo”, “conflito”– não deve prejudicar operações policiais em curso a troco de cliques ou de audiências, não deve ajudar o terrorista – à imagem do que se faz quando se noticiam suicídios –, não deve fornecer informação detalhada sobre os métodos, e deve haver cooperação com as polícias e cuidado no uso da linguagem.

Não é censura, é sair da apneia e manter a lucidez.