Turquia e União Europeia: impedir a separação

Caso o plebiscito seja aprovado, a Turquia passará a ter um sistema político presidencial que não coincide na íntegra com a generalidade dos sistemas presidenciais contemporâneos: será abolido o cargo de primeiro-ministro e os seus poderes transferidos para o presidente

No dia 16 de abril, os turcos irão às urnas para se pronunciarem sobre o reforço do pendor presidencialista do seu sistema político.

Desde as últimas eleições gerais, realizadas em junho de 2015, que o atual presidente manifesta particular e vincado interesse em alterar as atribuições e competências do presidente da República, e, definitivamente, dotar a Turquia de um regime presidencial.

O golpe de Estado alegadamente perpetrado pelos opositores ao regime, suspeitos de terem ligações ao movimento de Fethullah Gülen, o imã que se encontra exilado nos EUA, foi o argumento final para esta campanha, que tem vindo a gerar grandes perturbações, sobretudo nas relações diplomáticas com Estados-membros da União Europeia, designadamente a Alemanha e a Holanda.

Mas, afinal, quais são as alterações que têm motivado tanto empenho por parte de Erdogan, seja nas negociações que teve com os partidos com assento parlamentar, designadamente com o MHP (partido nacionalista de extrema-direita), no sentido de convergirem para um projeto de revisão constitucional que reunisse a maioria necessária dos deputados, seja numa campanha de rua que colocou a Turquia na agenda política da comunidade internacional?

Caso o plebiscito seja aprovado, a Turquia passará a ter um sistema político presidencial que não coincide na íntegra com a generalidade dos sistemas presidenciais contemporâneos: será abolido o cargo de primeiro-ministro, sendo os seus poderes transferidos para o presidente da República, que acumulará com os que atualmente lhe estão confiados; com a nova configuração constitucional, a Turquia terá no órgão de soberania presidencial o centro de quase todos os poderes, o presidente poderá governar por decreto, dispensando a apreciação da assembleia nacional; 12 dos 15 membros do Tribunal Constitucional serão nomeados pelo presidente, que controlará, desta forma, a maioria deste órgão fiscalizador da constitucionalidade das leis aprovadas pelo parlamento ou de iniciativa presidencial; quando eleito, o presidente poderá continuar a pertencer e, inclusive, a liderar um partido político.

Neste cenário, Erdogan, que fundou e lidera o AKP (Partido Justiça e Desenvolvimento), detentor de maioria absoluta, controlará o poder executivo, legislativo e, em parte, judicial.

A UE e a Turquia

A tensão crescente entre a União Europeia e a Turquia tem-se agravado e intensificado nos últimos anos. Em 1987, a Turquia submeteu o seu pedido de adesão à UE, apesar de só em 2005 se terem iniciado as negociações, tendo mantido e manifestado, desde então, o seu interesse em comungar dos mesmos princípios e valores partilhados entre os Estados-membros, inscritos no Tratado de Lisboa e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia – condição, de resto, essencial para vir a pertencer à União. Não sendo um processo fácil para ambas as partes, a Turquia não tem, de facto, demonstrado grande abertura para se reorganizar de acordo com a filosofia que inspira o projeto europeu, nem, por outro lado, a União Europeia tem demonstrado grande elasticidade nas condições exigidas à Turquia para a sua integração.

O estado das negociações e das relações entre a Turquia e a União Europeia revelava um impasse que não servia nenhuma das partes, tendo-se agravado substancialmente com os desenvolvimentos subsequentes ao inquietante golpe de Estado e com a hipervalorização mediática, junto da diáspora turca na União Europeia, relacionada com a realização do ato plebiscitário.

Já no final do ano passado, as relações crisparam com Recep Erdogan a fazer um aviso à UE de que, caso não houvesse decisão quanto à adesão deste Estado, a Turquia teria de pensar noutras opções e parceiros, tendo mesmo adiantado que ponderaria aderir à Organização de Cooperação de Xangai (OCS), fundada em 1996 pela Rússia e pela China e que contou, recentemente, com a associação da Índia e do Paquistão.

Se há país com quem a NATO e a União Europeia devem procurar formas de entendimento e convergência, mesmo quando as relações diplomáticas se extremam, é a Turquia. Não podemos depreciar o peso da sua história no contexto europeu, menosprezar a sua importância enquanto potência militar regional ou ignorar a relevância e preponderância da sua economia nas relações com a UE e com países como a Rússia e o Irão. A problemática dos refugiados tornou audível esta realidade e materializou a necessidade desta relação conhecer outro caminho que não aquele que se tem percorrido. Às duas partes pede-se contenção e cuidado nas abordagens que fazem a matérias à primeira vista antagónicas para cada uma delas, mas que a longo prazo se tornam complementares na construção desta relação que se pretende duradoura e estável. A separação anunciada por uns e alimentada por outros não é desejável, devendo ser incentivados os diálogos que promovam a aproximação entre a Turquia e a União Europeia.