A minhoca que se infiltra na maçã

A declaração de Jeroen Dijsselbloem sobre os países do sul da Europa deve merecer-nos uma profunda reflexão.

Não a entendo com uma declaração “imprópria” e “inaceitável” (PSD), mas como uma declaração de um racismo enraizado baseado num estereótipo moral sobre os povos do Sul (incumpridores) por oposição aos do Norte (trabalhadores).

Acresce ser particularmente significativo que não venha de alguém relacionado com um dos partidos que identificamos como fascistas – o próprio introduziu-a autoidentificando-se como social-democrata – e que a arrogância com que diz não se arrepender não tenha provocado o seu diplomático afastamento. Este incidente e as suas ondas de choque só podem significar que o entendimento sobre o parasitismo dos povos do Sul é bem mais lato e estrutural do que aparenta e, provavelmente, maioritário no seio de quem manda na UE.

Como sucedeu em todos os fascismos, Dijsselbloem retira a discussão do plano político-ideológico e das classes sociais para a colocar no plano da moralidade e da raça. Responder-lhe com caracterizações genéricas dos holandeses ou dos “povos do Norte” é disputar a contenda no plano que lhe interessa. Os atingidos pelo racismo de Dijsselbloem têm, nas mulheres e homens cujo corpo é objetualizado nas montras de Amesterdão ou nos estivadores de Roterdão que lutam pela manutenção do seu emprego, os seus aliados – e não inimigos. Defender que esta discussão se faça no plano político e social significa reforçar uma conceção de solidariedade internacional sem fronteiras que é perigosa e letal para o poder de quem pretende justificar as dificuldades de uns com a falta de trabalho dos outros. Se não for culpando os outros, o que poderão inventar para justificar as desigualdades existentes em cada um dos países?

A União Europeia acelera a olhos vistos para ter menos de Erasmus e mais de Dijsselbloem. O ressurgimento da extrema-direita não se está a fazer exclusivamente por quem assume a sua condição e calça as botas cardadas, mas sobretudo pelos que já ocupam posições de poder e cujo mundo e cultura mais não é do que viver à sombra e à custa dos rios de dinheiro que desaguam em Bruxelas.