Seixas da Costa propõe o nome do ex-presidente do governo regional Alberto João Jardim para o aeroporto da Madeira.

"Quero dizer, com total frontalidade e sem ambiguidades, que me chocaria muito menos que o nome de Alberto João Jardim fosse dado ao aeroporto da Madeira, em lugar do de Cristiano Ronaldo", escreve, nas redes sociais, o ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus, nos tempos de António Guterres.

Seixas da Costa admite que discordou da forma como Alberto João Jardim "exerceu a sua acção como presidente do Governo Regional da Madeira", mas reconhece que o histórico do PSD "soube lutar, junto do governo central mas, muito particularmente, junto das entidades europeias, pelos interesses da sua região".

"Recordo, porque estive directamente ligado a isso, o seu extraordinário trabalho que, com o apoio do governo de Lisboa, veio a permitir a fantástica obra que foi a extensão da pista do aeroporto da Madeira, uma infraestrutura-chave para desbloquear o estrangulamento do acesso turístico à ilha. Alguns corredores de Bruxelas percorremos em comum para tal", afirma. .

O ex-governante defende que o nome de Cristiano Ronaldo é mais adequado para para um "estádio ou outra instalação desportiva" e alerta que "o oportunismo turístico tem limites, que são os do bom-senso, da justiça e, claro, do ridículo".