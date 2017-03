Segundo o jornal A Bola, a direção do Benfica está mesmo a ponderar vedar o Estádio da Luz à Seleção Nacional, impedindo que a Federação Portuguesa de Futebol volte a usar o recinto.

Os insultos ouviram-se na chegada da claque de apoio da Seleção Nacional de Futebol e, segundo alguns relatos, terão começado ainda antes da entrada no Estádio da Luz, num momento em que um homem começou a fazer gestos obscenos aos adeptos que chegavam ao local para o jogo.

Durante a partida que acabou com a vitória de Portugal, não se terão ouvido mais insultos ao clube dos encarnados, mas a direção benfiquista não gostou de ver no seu estádio emblemas dos Super Dragões, a uma semana do clássico Benfica/Porto, um jogo considerado decisivo para o campeonato que terá lugar no dia 1 de abril na Luz.

A direção do Benfica já tinha, ainda antes do Portugal-Hungria, mostrado reservas à Federação Portuguesa de Futebol em deixar entrar no seu estádio elementos da claque liderada por Fernando Madureira, mas a PSP acabou por deixar entrar membros dos Super Dragões.

Recorde-se que a direção benfiquista optou por não enviar membros dos órgãos sociais do clube ao jogo da Seleção, como forma de manifestar as "fortes preocupações" do clube com o estado em que se encontra o futebol português.