Há quilómetros de fila no IC2 esta segunda-feira de manhã. O trânsito deve-se a um protesto organizado pela Câmara de Pombal e pelas juntas de freguesia do concelho contra as más condições da via.

O protesto iniciou-se na Redinha e nas Meirinhas, às nove da manhã, em direção a Pombal e tem como destino a nova rotunda do Alto do Cabaço, uma obra realizada pelo município.

Os utentes reclamam das condições da antiga estrada nacional número 1, onde no espaço de 10 anos se somam 45 vítimas mortais.

Diogo Mateus, o presidente da Câmara de Pombal, queixa-se do "número crescente de acidentes com vítimas mortais nos 25 quilómetros do troço do IC2/EN1".

Em declarações ao Diário de Leiria, o autarca eleito pelo PSD diz que "o projeto que a Infraestruturas de Portugal (IP) apresentou para a requalificação daquela via “exclui manifestamente o concelho de Pombal de uma solução que vise a segurança e o bem-estar das populações e dos automobilistas, o que por si só deve ser motivo suficiente de grande indignação de todos os pombalenses”