A namorada de Cristiano Ronaldo não viu o jogo entre Portugal- Hungria.

Enquanto o internacional português fazia uma excelente exibição no jogo, no qual marcou dois golos pela vitória de Portugal por 3-0, Georgina Rodriguez preferiu assistir ao concerto "La noche de CADENA 100", de comemoração dos 25 anos da rádio que aconteceu à mesma hora do jogo.

A jovem esteve na companhia de amigos e gravou um pequeno vídeo dedicado ao seu namorado ao som da ´musica "You're Beautiful" de James Blunt.