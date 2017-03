Esta semana vai ser marcada por períodos de chuva ou aguaceiros, todavia nem tudo são más notícias. As temperaturas máximas vão subir, podendo atingir os 23 graus Celsius.

"Hoje ainda temos muita nebulosidade e períodos de chuva ou aguaceiros, que serão mais frequentes até ao meio da tarde” disse a meteorologista Maria João Frada à agência Lusa.

O dia de hoje será também marcado por uma diminuição da intensidade do vento relativamente ao dia de ontem.

As temperaturas vão subir de forma significativa, nomeadamente nas regiões do interior e do litoral centro: “as temperaturas máximas na generalidade do território vão variar entre os 18 e os 22/23 graus, com exceção das regiões do interior onde serão inferiores a 15 graus”.

A chuva vai parar já a partir de terça-feira, todavia prevê-se que poderá voltar no final da semana.