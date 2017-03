Europa e geringonça: no essencial, o desacordo

É provável que a geringonça seja como a abóbada do Mosteiro da Batalha nas palavras de Mestre Afonso Domingues na lenda de Alexandre Herculano.

É provável que a geringonça seja como a abóbada do Mosteiro da Batalha nas palavras de Mestre Afonso Domingues na lenda de Alexandre Herculano: “Não caiu, não cairá!” A vida e a política vivem de expetativas: nos tempos que correm, passou- -se da expetativa zero sobre a manutenção do acordo de governo entre PS, PCP e Bloco de Esquerda à expectativa 100.

É difícil encontrar um observador da cena política que, neste momento, não jure que o casamento vai durar quatro anos. E, quem sabe, ainda mais quatro. Ou, se calhar, é um “até que a morte os separe”. A expetativa 100 em que hoje vivemos deriva do facto de nenhum dos presságios negros se terem verificado. Bloco de Esquerda e PCP distanciam-se do governo com jeitinho, sem nunca forçar a barra. Ao que as sondagens indicam, a queda do governo só traria agora vantagens ao PS, principalmente depois da queda a pique da direita.

Ontem houve reunião da mesa nacional do Bloco de Esquerda e saíram de lá não só “a urgência” em “preparar o país para a saída do euro ou mesmo para o fim do euro”, mas também críticas muito violentas à cimeira de Roma, onde esteve o governo Costa, que só existe porque tem o apoio do mesmo Bloco de Esquerda, naquela complexa quadratura do círculo. “A aliança do Partido Socialista à esquerda não interrompeu o seu curso centrista de subordinação aos tratados europeus e às regras do euro. É essa subordinação que mantém intactos os problemas de fundo do país”, lê-se na resolução, que não passou nas televisões. Num texto de opinião publicado ontem no site Esquerda.net, Catarina Martins vai mais longe e acusa o governo de “europeísmo passivo”.

“A tudo isto, o governo português, que tem afirmado publicamente uma alteração de comportamento face à postura submissa da direita, acaba afinal por responder com um europeísmo passivo e conformado: qualquer solução está bem desde que Portugal ‘esteja no pelotão da frente’.” Talvez valha a pena moderar as expetativas.