O ex-líder do PSD Marques Mendes defendeu que o défice de 2,1% do PIB "é uma óptima notícia" para Portugal e "uma grande vitória do governo".

Marques Mendes, no seu comentário na SIC, disse que é "um grande resultado sobretudo quando há um ano ninguém acreditava que fosse possível".

Para o conselheiro de Estado, o governo "percebeu que tinha de cumprir a exigência de Bruxelas e utilizou todos os instrumentos que tinha à sua disposição".

O ex-líder do PSD frisou que, "do ponto de vista político, é uma grande vitória do governo" e a oposição deu "uma ajudinha, porque andou durante meses a dizer que o défice abaixo de 3% não seria alcançado".

O PSD nunca acreditou que fosse possível alcançar um défice abaixo dos 3% e Passos Coelho disse, na sexta-feira, que isso só foi possível com "medidas extraordinárias".

Marques Mendes considera que "a oposição, em vez de fazer previsões negativas, devia criar um clima de exigência e de ambição. No momento em que fez previsões negativas, que isto ia ser tudo um desastre, valorizou a vitória do governo".