Blind, um histórico da seleção, assumiu o cargo em Julho de 2015 sucedendo a Guus Hiddink. O particular de terça-feira em Amesterdão frente à Itália será orientado pelo adjunto Fred Grim.

A Holanda perdeu ontem na Bulgária por 2-0 com o sportinguista Bas Dost a titular. Com cinco jornadas disputadas, a seleção ocupa o quarto lugar do grupo A, com apenas sete pontos, equivalentes a duas vitórias, um empate e duas derrotas.

A França, que foi ao Luxemburgo, vencer por 3-1, lidera o grupo com 13 pontos, seguida da Suécia com dez, e a Bulgária com nove.