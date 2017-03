Cansaço, stress, idade, alergias. Todos estes fatores podem provocar o aparecimento de olheiras. Mas sabia que existem alguns truques que o podem ajudar a livrar-se delas?

O site She Finds falou com a dermatologista do hospital Mount Sinai, Jeannette Graf, que deu algumas dicas de como prevenir o aparecimento das olheiras ou tentar minimizá-las.

1 – Tente dormir não com uma, mas com duas almofadas. Este hábito fará com que a corrente sanguínea flua melhor, em vez de se acumular debaixo dos olhos.

2 – Ao escolher um creme para as olheiras, opte por um que tenha os ingredientes certos: escolha cremes que tenham cafeína, pois esta ajuda a ‘constringir’ os vasos sanguíneos.

3 – Procure também cremes que tenham propriedades da planta arnica, que funcionam como componentes anti-inflamatórios, e chá verde ou óleo de uva – ambos ajudam a fortalecer as paredes dos capilares sanguíneos, diz a especialista.

4 –Se tem uma pele muito fina, tente usar cremes com colagénio que incluam vitamina C e retinol, aconselha a dermatologista.

5 – As olheiras também podem ser provocadas por alergias. Se se aperceber que esse é o seu caso, tente tomar medicação própria para as alergias, de forma a reduzir os sintomas.