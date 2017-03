Uma criança morreu esta tarde na sequência de um despiste de uma viatura ligeira nos arredores de Viseu.

O acidente ocorreu por volta das 17h00 em Cabanões de Baixo, a cerca de quatro quilómetros da cidade.

A vítima era uma menina com “9 ou 10 anos”, explicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu à agência Lusa. Duas pessoas envolvidas no acidente ficaram com ferimentos ligeiros.