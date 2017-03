Aquele que é considerado o mais belo veleiro do mundo está à venda em Portugal. Chama-se Endeavour, tem 83 anos, foi construído em Inglaterra, mas a sua morada oficial é Cascais.

O seu proprietário, um cidadão do Havai, colocou-o recentemente à venda por 17,5 milhões de euros (sem IVA), lê-se no Diário de Notícias.

O veleiro pertence à ‘J Class’, a classe de veleiros de competição mais exclusiva – esta está para a vela como a Fórmula 1 está para as corridas de automóveis.

O primeiro dono de Endeavour foi um aviador britânico chamado Thomas Sopwith. Em 1947, foi vendido para sucata, mas acabou por ser ‘resgatado’ antes de ser desmontado. Nos anos 70, conta o mesmo jornal, acabou por afundar no rio Medina, na ilha de Wight (Inglaterra). Foi ‘salvo’ por dois carpinteiros, que fizeram remendos suficientes para que conseguisse voltar a flutuar.

O veleiro foi deixado praticamente ao abandono, com pouca ou nenhuma utilização, até que, nos anos 80, a empresária norte-americana Elizabeth E. Meyer, neta do antigo dono do Washington Post, decidiu comprá-lo. Especializada em restauro, recuperou a embarcação e deu-lhe uma nova vida. A 22 de junho de 1989, o Endeavour navegou pela primeira vez em 52 anos. Passou por vários donos, mas nunca mais parou de navegar.