É verdade que, hoje em dia, existem garrafas de cervejas de todas as cores e feitios, mas até há pouco tempo estas eram sempre acastanhadas ou esverdeadas. Sabe porquê?

O vidro é o material usado para fabricar estes objetos pois ajuda a manter a bebida fresca durante mais tempo. No entanto, se a cerveja estiver exposta ao sol durante algum tempo, o seu sabor, odor e as suas propriedades acabam por ser afetadas. Isto porque, segundo o site El Confidencial, os raios ultravioleta fazem com que os ácidos presentes na bebida se decomponham e reajam com o enxofre.

Assim, os fabricantes decidiram tingir o vidro de castanho para proteger a cerveja, como se se tratasse de um par de óculos de sol. Com a escassez de vidro castanho durante a Segunda Guerra Mundial, os fabricantes começaram a fazer garrafas com vidro verde – não é tão eficaz, mas protege mais do que o vidro incolor.

Hoje em dia já existem revestimentos que protegem a bebida da radiação ultravioleta. Apesar de a maioria continuar a manter a imagem de marca, outros começam a fazer experiências com o design das garrafas, dando-lhes novas formas e… Novas cores.