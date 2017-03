Eunice Muñoz recebe a Máscara de Ouro este domingo às 21h30 durante a representação da revista "Parque à Vista". No Dia Mundial do Teatro, há diversas iniciativas previstas de norte a sul.

O Teatro D. Maria II, em Lisboa, abre as portas durante o dia e oferece uma visita à exposição "Teatro em Cartaz: A coleção de D.Maria II", às 14h00, com curadoria de Lizá Ramalho e Artur Rebelo, a apresentação da "acção teatral" de curta duração "Ethica. Natura e origine della mente", do encenador Romeo Castellucci (16h00 e 19h00), uma conversa entre o italiano e o poeta e teólogo José Tolentino Mendonça (20h00), o espectáculo "Tiranossauro Rex-Procedimento básico de memorização e esquecimento", do brasileiro Alex Cassal (21h30) e a representação de "Ensaio para uma cartografia" de Monica Calle à mesma hora.

Também com entrada gratuita mas no Porto, o Teatro Nacional São João e o Mosteiro de São Bento da Vitória promovem três visitas guiadas à exposição "Noites Brancas", "uma travessia por territórios cénicos que fazem a memória do teatro". Às 15h00, a professora e investigadora teatral Alexandra Moreira da Silva orientará um seminário sobre Romeo Castellucci e os limites do teatro.

O encenador italiano volta a estar em destaque na terça-feira, dia 28 de Março, com duas acções que terão lugar no MSBV, no Porto: Castellucci dirige uma masterclass às 15h00 e haverá ainda a apresentação de "Júlio César - Peças Soltas", uma intervenção dramática sobre William Shakespeare, integrada no BoCa - Biennial of Contemporary Art's, com récitas às 17h00 e às 21h00.

"A Constituição", do dramaturgo Mickael de Oliveira, é a proposta do Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra. A sul, em Olhão, a peça "Hoje não há Teatro", da companhia local A Gorda, sobe ao palco do Auditório Municipal, às 21h30.

Em Lisboa, a Companhia do Chapitô "celebra as artes cénicas com a magia do circo", com "O Teatro e o Circo" às 22h00. Além dos alunos do Chapitô, o espetáculo contará com os artistas italianos Katharina Gruener e Luca Sartor, residentes artísticos na companhia.

Em Almada, a Companhia de Teatro de Almada comemora a data com iniciativas, de entrada livre, a partir das 17h00. Ao longo do dia, no Teatro Municipal Joaquim Benite, haverá a leitura da peça "Migrantes", de Matéi Visniec, o lançamento do terceiro volume da coleção "O Sentido dos mestres", dedicado ao encenador Ricardo Pais, e dois espetáculos com a peça "A Noite da Iguana", de Tennessee Williams, encenada por Jorge Silva Melo, e "Bonecos de Luz", de Romeu Correia, com encenação de Rodrigo Francisco. Antes do primeiro espetáculo, Jorge Silva Melo irá ler a mensagem do Dia Mundial do Teatro deste ano, da autoria da actriz francesa Isabelle Huppert.

No Montijo, o Centro de Estudos de Teatro e a Companhia Mascarenhas-Martins juntam-se para organizar a jornada "Criar e produzir: modalidade de cooperação criativa nas artes cénicas", que terá lugar no Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida, a partir das 14h30. Em Tondela, "A Ilha Desconhecida", adaptação do conto de José Saramago, está em cena a partir das 21h30.