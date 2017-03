Cristiano Ronaldo recebeu, na semana passada, um grupo de crianças doentes da associação Princesa Leonor e da Terra dos Sonhos, no hotel onde esteve hospedado com a restante equipa da seleção nacional, em Cascais.

"Bastou um pedido. Um email", escreveu no Facebook a diretora da associação, Vanessa Afonso, que perdeu a sua filha, Nonô, aos cinco anos de idade no ano de 2014.

"Nunca escondi de ninguém a admiração profunda que nutro por aquele a quem eu e a Nonô chamamos de 'nosso menino'. Nunca escondi de ninguém que lhe devo mais do que a minha vida. (...). Nunca escondi de ninguém que estar na sua presença é também a maior das minhas alegrias. Hoje foi um dia muito feliz. O primeiro de mais que se seguirão. Obrigada, Cristiano Ronaldo", continuou, realçando que "a Emma e a Alícia mal conseguiram exprimir as suas emoções perante a felicidade de realizarem o sonho de estarem com o seu heróis".

"Obrigado Cristiano Ronaldo, pela simpatia e pela enorme alegria que proporcionaste. És grande!", agradeceu a organização sem fins lucrativos nas redes sociais.