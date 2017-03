António Banderas revelou este sábado que sofreu um ataque cardíaco no início deste ano.

“Sofri um ataque de coração a 26 de janeiro. Não foi muito grave e estou em período de recuperação", disse o ator ao jornal ABC, quando se encontrava em Málaga, Espanha, na sua cidade natal, para um festival de cinema, no qual foi homenageado.

"É algo que acontece todos os dias a muita gente. Não queria que se desse mais importância a isto do que ao resto", continuou realçando que o seu ritmo de vida nos últimos anos foi prejudicial para a sua saúde.

Recorde-se que o estado de saúde de Antonio Banderas já tinha sido noticiado no passado mês de janeiro quando o ator foi hospitalizado com dores no peito.