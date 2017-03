Já se sabe que se pode encontrar Marcelo Rebelo de Sousa em qualquer lugar, mas nunca se esperou que o Presidente da República aparecesse no último dia da 40ª edição do Portugal Fashion.

Na primeiro fila, Marcelo Rebelo de Sousa assistiu e apreciou as mais recentes propostas para o próximo inverno e ainda teve a possibilidade de entrar nos bastidores do Portugal Fashion.

"Sou bastante desleixado em termos de moda. Não sou um homem vaidoso. Mas como vim aqui já fiquei a saber as tendências para senhoras. Com cinza e muito preto. Sempre com influências exóticas", disse Marcelo Rebelo de Sousa, segundo o Correio da Manhã.