A procura da felicidade e do bem-estar há muito que deixou de ser apenas uma necessidade do ser humano. A era da procura intensiva de uma vida melhor provocou uma verdadeira revolução no mercado mundial. As empresas reposicionaram-se e começaram a multiplicar-se soluções para ajudar quem mais quer ser feliz. Há para todos os gostos e para todas as carteiras.

Em 2015, a economia mundial do bem-estar fez circular mais de 3,7 biliões de dólares. E os números falam por si. Se hoje em dia procuramos mais a felicidade? Não sabemos, mas é certo que compramos mais produtos que prometem mudar a vida para melhor. Só entre 2013 e 2015, esta indústria cresceu a nível mundial cerca de 10,6%.

Empresas rendidas Mas a procura da felicidade já ultrapassou a busca a nível pessoal. O que não falta são exemplos de empresas com programas que visam ajudar os colaboradores a alcançar uma vida melhor.

Em Portugal, por exemplo, em Braga, nasceu a ideia de que apostar no bem-estar dos profissionais é estar a apostar na produtividade da própria empresa. Então decidiu-se dar mais um passo nesse sentido, mas de uma forma diferente: foi criado um departamento para o efeito e o nome é básico: chama-se departamento da felicidade.

A empresa chama-se BC Segurança e não esconde que o objetivo é fazer com que os colaboradores possam ter uma “maior qualidade de vida”.

“Trabalhar numa empresa que se preocupa com o bem-estar dos colaboradores é, sem dúvida, o sonho de qualquer funcionário. E todos aqueles que colaboram com a BC Segurança podem orgulhar-se de pertencer a uma empresa que se preocupa com a sua qualidade de vida”, explica a própria empresa. Do que estamos exatamente a falar? Segundo a BC Segurança, foram criados novos serviços que servem apenas para mimar os trabalhadores.

“Apesar de recente, o departamento da felicidade já criou um mini-spa que proporciona manicura, pedicura, unhas de gel, massagens, tratamentos de corpo e tratamentos de rosto aos colaboradores. Além disso, estão já a pensar em ter uma nutricionista que mensalmente estará na sede a dar consultas a todos aqueles que querem ter acompanhamento nutricional”, sublinha a empresa.

Pensa que é tudo? Não. Os colaboradores desta empresa do grupo Bernardo da Costa têm ainda direito a uma viagem por ano paga pela empresa. México foi um dos primeiros destinos escolhidos e Jamaica deverá ser a aposta deste ano.

A ideia de ajudar os colaboradores a alcançar a desejada felicidade não passa apenas por viagens; também no dia-a-dia, os trabalhadores têm vários motivos para aumentar os níveis de bem-estar. De acordo com a empresa, “regularmente há dias especiais – como o dia do croissant, o dia do iogurte, o dia do pastel de nata e o dia do gelado. Não são esquecidos também os mimos no dia do Pai ou da Mãe, no dia de Carnaval ou no dia da Mulher”.