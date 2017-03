"Não se trata do valor mais baixo da democracia", afirmou hoje Pedro Passos Coelho, de visita ao Luxemburgo.

O governo de António Costa anunciou a semana passada que conseguiu um défice de 2,1% em 2016, valor que o PS defende ser o défice "mais baixo" da história da democracia portuguesa e da III República.

Passos Coelho veio hoje discordar. À margem do congresso do partido cristão-social do Luxemburgo (CSV), no qual participou, o líder do PSD afirmou: "Em 1989, quando era ministro das Finanças o Dr. Miguel Cadilhe e primeiro-ministro Cavaco Silva, o défice público português também foi de 2,1%. Não se trata portanto do valor mais baixo da democracia”.