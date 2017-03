Que o diga Zac Efron que surpreendeu tudo e todos ao partilhar no Twitter uma mensagem onde elogia todas as mulheres que conseguem andar de saltos altos. A mensagem do ator surge depois de ter sido obrigado a fazê-lo.

O desafio surgiu com o novo projeto, “Marés Vivas”, onde Zac Efron teve de se vestir de mulher.

"Muito respeito por todas as mulheres que andam de saltos altos. Uma das minhas acrobacias mais difíceis em 'Marés Vivas'", explicou nas redes sociais.

O filme tem estreia marcada para maio, nos EUA.