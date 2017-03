No dia em que os líderes europeus se juntaram em Roma para celebrar os 60 anos do projeto europeu, centenas de pessoas juntaram-se para protestar com ele.

Milhares juntaram-se perto do Coliseu para pedir que as autoridades europeias deixem de lado as políticas de austeridade.

Para evitar qualquer tipo de confronto, o governo italiano acabou por pedir o reforço da vigilância e mobilizou cerca de cinco mil agentes em toda a cidade. Mas Roma não foi a única cidade a ser palco de protestos. Foram organizadas marchas também em Londres, Varsóvia e Berlim.