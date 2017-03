Teresa Bonvalot, ex-bicampeã nacional, foi o grande destaque do segundo dia de prova do Allianz Ericeira Pro, primeira etapa da Liga MEO Surf 2017. Além disso, o dia acabou por ficar ainda marcado pela derrota do campeão nacional Pedro Henrique na segunda fase da divisão masculina.



Na última bateria do dia, Teresa Bonvalot fez as duas melhores notas, 9,25 e 9,00 pontos, e o melhor somatório, 18,25 pontos, de todo o evento. Neste heat a cascalense deixou a campeã nacional Carol Henrique em 2º lugar. Teresa conseguiu ainda eliminar Mariana Assis, 3ª, e Carina Duarte, 4ª.



"Não conseguia ouvir as minhas notas dentro de água. Mas apanhei duas ondas que permitiram que fizesse manobras razoáveis. O mar está meio tempestuoso mas mais fácil, no meu heat, com a maré vazia, porque há mais oportunidades e as ondas estão mais levantadas" explicou a surfista de Cascais, que agora se prepara para enfrentar a algarvia Yolanda Hopkins, na segunda meia-final.



Na competição masculina, o grande destaque vai para a derrota de Pedro Henrique, campeão nacional, na segunda fase, às mãos dos surfistas júniores Francisco Almeida, que ganhou a bateria, e João Moreira, que conseguiu a nota que precisava para ultrapassar Henrique, nos últimos minutos.



Para este domingo, último dia de competição, a chamada fica então marcada paras as 8:00.