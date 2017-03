Várias localidades portuguesas voltam a juntar-se este sábado à Hora do Planeta, uma iniciativa que promove o apagar das luzes em monumentos e outros edifícios, um pouco por todo o mundo. A ideia é chamar a atenção para as alterações climáticas.

A organização internacional de defesa do ambiente WWF pretende que os vários países se unam num verdadeiro apelo à mudança de comportamentos e hábitos.

Em Portugal, várias empresas e monumentos prometem aderir mais uma vez, à semelhança do que acontecerá em mais de 1 200 pontos de referência mundial, entre eles, a Torre Eiffel, em Paris, ou a Ponte Golden Gate, em São Francisco.

Desde que houve o primeiro apagão em 2007, a Hora do Planeta transformou-se num dos maiores movimentos do mundo. Assim, entre as 20:30 e as 21:30, as luzes serão desligadas um pouco por todo o lado.