A marcha iniciou-se no Hyde park e seguiu para a Praça do Parlamento, em Westminster.

No 60.º aniversário do Tratado de Roma, a marcha “Unidos pela Europa” juntou milhares de pessoas que se mostram contra o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia.

A marcha começou ao meio-dia e rapidamente juntou centenas de pessoas. Segundo com o Guardian, grande parte dos manifestantes aproveitaram para levar flores amarelas em homenagem às vítimas do ataque terrorista em Westminster que provocou vários feridos na passada quarta-feira.

A selection of placards from the #UniteForEurope march pic.twitter.com/AWJ8dVu7tX — Dan Roberts (@RobertsDan) March 25, 2017

A ideia do protesto é "fazer ouvir as vozes dos 48%" que votaram contra o Brexit.