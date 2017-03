De acordo com uma equipa de investigadores da Universidade de Victoria, no Canadá, esta mistura disfarça os efeitos do álcool, o que faz com que a pessoa acredite que está sóbria, quando não está. A possibilidade de a pessoa se envolver em incidentes, ter acidentes de carro ou sofrer quedas aumenta.

“Normalmente, quando se bebe álcool, fica-se cansado e depois vai-se para casa”, refere Audra Roemer, líder da equipa de investigadores.

Acrescentando que “as bebidas energéticas mascaram os efeitos do álcool, então as pessoas tendem a subestimar o nível de álcool que já consumiram e a consumir ainda mais”.