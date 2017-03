O Benfica anunciou esta sexta-feira que os órgãos sociais do clube não se vão fazer representar no jogo da seleção nacional frente à Hungria.

Em causa estão as “fortes preocupações que o Benfica manifesta em relação à atual situação do futebol português”, diz o comunicado do clube da Luz.

O Benfica solicitou ainda reuniões ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol e ao presidente da Liga Profissional de Futebol.

O Portugal-Hungria está marcado para as 19h45 de sábado no estádio da Luz.